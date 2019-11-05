Son Dakika Haberleri: İzmir'de kaçak içki imal edilen depoya jandarmadan şok baskın
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kaçak içki imal edilen depoya jandarmadan şok baskın

İzmir'de kaçak içki imal edilen depoya jandarmadan şok baskın

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde, satışa hazır halde sahte içki imal edildiğinin belirlenmesi üzerine bir depoya düzenlenen baskında, sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda ürün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de kaçak içki imal edilen depoya jandarmadan şok baskın, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde, satışa hazır halde sahte içki imal edildiğinin belirlenmesi üzerine bir depoya düzenlenen baskında, sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda ürün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbaratla harekete geçti. Torbalı ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, kaçak alkollü içki yapımında kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL olan damıtma cihazı, 18 bin litre etil alkol, 40 bin içki etiketi ve bir adet ambalajlama makinesi ele geçirildi.


Kaçak içki imal edilen depoya yapılan baskında suçüstü olarak yakalanan S.E. ve yabancı uyruklu N.N. gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Jandarma, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:31 Kaynak: İHA
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