Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu

İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu

1 saat önce

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin, İzmir'de yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda 1988 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin, İzmir'de yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda 1988 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine kentteki pasajda bulunan depolara baskın yaptı. Depolardan birinde 506 bandrolsüz, 36 ise sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Bir başta depoda yapılan aramada ise çeşitli markalarda bin 446 adet kaçak içki tespit edildi. Toplam 1988 şişe kaçak içkiye el konuldu.

Ayrıca depolarda yapılan aramada toplamda 24 paket puro, 177 paket çeşitli markalarda yabancı bandrollü ve bandrolsüz sigara, 69 paket çeşitli marka pipo tütünü ile 15 paket ilaç olduğu değerlendirilen jel ve tablet cinsi kaçak eşya yakalandı. Ele geçirilen kaçak eşyaların toplam değerinin 225 bin lira olduğu belirtidi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:19 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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