İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir eve düzenlenen kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir eve düzenlenen kaçak içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Yakapınar Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.



Ev ve bahçesindeki aramada, bin 775 litre kaçak içki ele geçirildi.



Operasyonda S.Ç, A.T, H.Ç. ve C.İ. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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