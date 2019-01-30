Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu

İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu

25 dakika önce

İzmir'in Kiraz ilçesinde, bir markette yapılan aramada 19 adet kaçak içki şişesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu, System.String[]
İzmir'in Kiraz ilçesinde, bir markette yapılan aramada 19 adet kaçak içki şişesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir markette kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Markette yapılan aramada 11 şişe rakı ve 8 şişe votka kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheliler H.İ.A. ve N.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:32 Kaynak: AA

Jandarma, Kiraz, İzmir, Güncel
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