İzmir'de Kaçak İçki Operasyonu

İzmir'in Kiraz ilçesinde, bir markette yapılan aramada 19 adet kaçak içki şişesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde, bir markette yapılan aramada 19 adet kaçak içki şişesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir markette kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.



Markette yapılan aramada 11 şişe rakı ve 8 şişe votka kaçak içki ele geçirildi.



Şüpheliler H.İ.A. ve N.A. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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