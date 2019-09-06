İzmir'de kaçak içki operasyonu
1 saat önce
Menderes ilçesinde 11 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:38 Kaynak: AA
Menderes ilçesinde 11 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Tekeli Mahallesi'nde ikamet eden S.Ö'nün kaçak içki üretip sattığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Aramalarda 11 şişe kaçak içki bulundu.
Şüpheli S.Ö. hakkında işlem başlatıldı.
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