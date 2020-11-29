İzmir'de 462 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

Zanlının adresindeki aramalarda 462 litre kaçak içki, 40 litre etil alkol ve 1 arıtma cihazı ile alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma ve Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesinde yaşayan S.G'nin kaçak içki imal ederek piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı.

İzmir 'in Dikili ilçesinde 462 litre kaçak içki ve 40 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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