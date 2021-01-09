İzmir'de kaçak içki operasyonu: 880 litre kaçak kırmızı şarap ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'de kaçak içki operasyonu: 880 litre kaçak kırmızı şarap ele geçirildi
09.01.2021 10:19
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir barakada yapılan aramada 880 litre kaçak kırmızı şarap ele geçirildi.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir barakada yapılan aramada 880 litre kaçak kırmızı şarap ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halk Sağlığının Korunması ve Vergi Kaçakçılığının Önlenmesi kapsamında; sahte ve kaçak içki ticaretiyle kullanımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar sonucu Kemalpaşa ilçesi Ovacık Mahallesinde bir barakada kaçak alkollü içki üretildiği ihbarını aldı. İhbar üzerine barakada arama yapan ekipler, 880 litre kaçak alkol (kırmızı şarap) ele geçirirken, şüpheli U.K hakkında soruşturma başlattı. - İZMİR
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