İzmir'de kaçak içki satışı yapılan iş yerine operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de kaçak içki satışı yapılan iş yerine operasyon - Son Dakika

İzmir'de kaçak içki satışı yapılan iş yerine operasyon

6 saat önce

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarma ekiplerinin kaçak içki satılan iş yerine düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan 112 litre gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

İzmir'de kaçak içki satışı yapılan iş yerine operasyon, System.String[]

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, jandarma ekiplerinin kaçak içki satılan iş yerine düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan 112 litre gümrük kaçağı viski ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dokuz Eylül Caddesi'ndeki iş yerinde gümrük kaçağı viski satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Takip sonucunda belirlenen adrese yapılan baskında, farklı markalarda piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan 112 litre gümrük kaçağı viski ele geçirildi. Olayla ilgili İ.K. gözaltına alındı.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Annesinin, erkek arkadaşına bırakıp gittiği 7 aylık bebek hayatını kaybetti
Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti Cinsiyet değiştirme arifesindeki kadın, göğüsleri alındıktan sonra intihar etti Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
01:21 Nazilli'de 1 haftadır kayıp olan kişi ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika
01:10 Nijer'de teröristlerce askeri kampa düzenlenen saldırıda 25 asker öldü - Son Dakika
01:07 Diyarbakır'da 6 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Niğde'de yakalandı - Son Dakika
01:02 Pompeo, Stoltenberg ve Abdulmehdi ile "İran'ı" görüştü - Son Dakika
00:58 İki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
00:32 Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Son Dakika
00:28 New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 01:22:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de kaçak içki satışı yapılan iş yerine operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]