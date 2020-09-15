İzmir'de kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

İzmir'de kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kişinin cesedine ulaşıldı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı için girdikleri kuyuda gazdan zehirlenen 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı için girdikleri kuyuda gazdan zehirlenen 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Toplam 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kuyuda mahsur kalan 1 kişi de kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Efes Antik Kenti yakınındaki Herkül Kalesi bölgesinde 13 metre derinlikteki bir kuyuya kaçak kazı için giren ve kuyudaki gazdan zehirlenen 3 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda 2 kişinin cesedine ulaşan ekipler, cesetleri kuyudan çıkardı.

Kuyudaki bir kişi ise ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Efes Antik Kenti yakınında Herkül Kalesi bölgesinde 13 metre derinlikteki kuyuya kaçak kazı için giren 5 kişiden Nazım Türkeş ve Gürsel Kutlu kuyudaki gazdan zehirlenmiş, fenalaşmaları üzerine kuyudan çıkarak Selçuk Devlet Hastanesine başvurmuştu. Türkeş ve Kutlu'nun kuyuda 3 kişinin daha olduğunu ifade etmesi üzerine bölgeye İzmir İtfaiyesi Arama Kurtarma Müdürlüğü, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, kuyudakilerin kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

İzmir'de kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kişinin cesedine ulaşıldı

Efes Antik Kenti, Kaçak Kazı, Selçuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 00:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de kaçak kazı için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

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