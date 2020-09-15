İzmir'de kaçak kazı için kuyuya giren 2 kişi zehirlendi, 3 kişi aranıyor - Son Dakika

İzmir'de kaçak kazı için kuyuya giren 2 kişi zehirlendi, 3 kişi aranıyor

İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde kaçak kazı için bir kuyuya giren 5 kişiden 2'si zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Kuyuda bulunduğu düşünülen 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan Herkül Kalesi bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre 13 metre derinliğindeki bir kuyuya kaçak kazı yapmak için giren 5 kişiden 2'si kuyuda bulunan metan gazi sebebiyle zehirlendi. İsimlerinin Gürsel Kutlu ve Nazım Türkeş olduğu belirlenen yaralılar ambulansla Selçuk Devlet Hastanesine kaldırılırken durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

3 kişi aranıyor

Öte yandan meydana gelen olayda hastaneye kaldırılan şahısların ifadesi üzerine 3 kişinin kuyuda olduğu belirtildi. Kayıp şahısları bulmak için bölgeye sevk edilen 110 AKS ve AFAD ekipleri, arama çalışmalarını sürdürüyor.