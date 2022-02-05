İzmir'de kaçak kazı operasyonu - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaçak kazı yapan 9 kişi suçüstü yakalandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tosunlar Mahallesi'nde bulunan bir arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, ekipler tarafından 9 şüpheli, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Polis ekipleri tarafından kazı alanında yapılan aramada, el jeneratörü, el dedektörü ve kazı çalışmalarında kullanılan kazma, kürek, çekiç ve balyoz gibi malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.