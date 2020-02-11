İzmir'de kaçak kazı yaparken yakalandılar - Son Dakika
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İzmir'de kaçak kazı yaparken yakalandılar

6 saat önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'de kaçak kazı yaparken yakalandılar, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dirmil Mahallesi'nde 4 kişinin kaçak kazı yaparak define aradığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yaren mevkiine operasyon düzenleyen ekipler, H.D., A.A., M.Y. ve C.A.'yı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde yapılan araştırmada 2x1 metre genişliğinde, 60 cm derinliğinde kazı yapıldığı, şahısların üzerlerinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bir adet sikke ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ederden, ele geçirilen madeni paranın incelemek için müze müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. - İZMİR

Jandarma, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:27 Kaynak: İHA
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