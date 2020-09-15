İzmir'de, 'kaçak kazı' yapmak için 13 metrelik kuyuya giren 5 kişiden 2'si öldü (2) - Son Dakika

İzmir'de, 'kaçak kazı' yapmak için 13 metrelik kuyuya giren 5 kişiden 2'si öldü (2)
KİMLİKLERİ BELLİ OLDUİzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yapmak için yaklaşık 13 metrelik kuyuya giren, ilk belirlemelere göre çalıştırdıkları jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği 3'ünün de yaralandığı olayda ölenlerin kimlikleri belli oldu.
KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
İzmir'in Selçuk ilçesinde, kaçak kazı yapmak için yaklaşık 13 metrelik kuyuya giren, ilk belirlemelere göre çalıştırdıkları jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği 3'ünün de yaralandığı olayda ölenlerin kimlikleri belli oldu. Ekiplerin yaptığı arama çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılan kişilerin Altan Adnan Sarıbaş (61) ve Masum Yenidünya (36) olduğu öğrenildi. Şahin Vural (35), Gürsel Kutlu ve Nazım Türkeş'in ise hastanede tedavileri sürüyor.
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