İzmir'de kaçak maske üretilen atölyeye operasyon - Son Dakika

İzmir'in Bornova ilçesinde kaçak bir atölyede üretilen 1200 maske ile yapımı henüz tamamlanmayan 2 bin maske malzemesine el konuldu.

Bornova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi 7300 Sokak'taki bir binaya gitti.

Ekipler, binada iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan kaçak atölye kurulduğunu, maske üretmek için gerekli koşulların sağlanmadığı, maske, bone, eldiven gibi koruyucu hiçbir tedbir almadan, hijyenik olmayan koşullarda maske üretimi yapıldığını tespit etti.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilirken, çuvallar içindeki 1200 maske ile yapımı henüz tamamlanmamış 2 bin maske malzemesine imha edilmek üzere el konuldu.

Bir gün önce açıldığı ve 3 Suriyelinin çalıştığı öğrenilen kaçak işletmenin mühürlendiği, emniyet güçlerinin de iş yeri sahibi hakkında inceleme başlattığı bildirildi.