İzmir'de Kaçak Mazot Operasyonu
34 dakika önce
İZMİR'in Bornova ilçesinde, polis tarafından düzenlenen operasyonda yaklaşık 84 bin litre kaçak mazot ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
İZMİR'in Bornova
ilçesinde, polis tarafından düzenlenen operasyonda yaklaşık 84 bin litre kaçak mazot ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova'daki işyerinde yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adresteki işyerine operasyon düzenleyen ekipler, yaklaşık 84 bin litre kaçak mazot ele geçirdi. Olayla ilgili V.Ş. (52) ve N.Ü. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, savcılık tarafından serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:10 Kaynak: DHA
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