İzmir'de kaçak mazot operasyonu
1 saat önce
İZMİR'in Buca ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda, plastik tanklar içinde 5 ton kaçak mazot ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:30 Kaynak: DHA
İZMİR'in Buca
ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda, plastik tanklar içinde 5 ton kaçak mazot ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gökdere
Caddesi üzerindeki bir depoda, faturasız mazot satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çarşamba
günü depoya baskın düzenleyen ekipler, plastik tanklar içinde yaklaşık 5 ton kaçak mazot ele geçirdi. Olayla ilgili, baskın sırasında depoda bulunan Osman Z. gözaltına alındı. Osman Z.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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