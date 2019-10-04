Son Dakika Haberleri: İzmir'de kaçak mazot operasyonu
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İzmir'de kaçak mazot operasyonu

6 dakika önce

İZMİR'in Buca ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda, plastik tanklar içinde 5 ton kaçak mazot ele geçirildi.

İzmir'de kaçak mazot operasyonu, System.String[]

İZMİR'in Buca ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda, plastik tanklar içinde 5 ton kaçak mazot ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gökdere Caddesi üzerindeki bir depoda, faturasız mazot satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çarşamba günü depoya baskın düzenleyen ekipler, plastik tanklar içinde yaklaşık 5 ton kaçak mazot ele geçirdi. Olayla ilgili, baskın sırasında depoda bulunan Osman Z. gözaltına alındı. Osman Z.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:17 Kaynak: DHA
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