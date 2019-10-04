Son Dakika Haberleri: İzmir'de kaçak mazot operasyonu
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İzmir'de kaçak mazot operasyonu

28 dakika önce

İzmir'de kaçak mazot operasyonuİzmir'in Buca ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda, plastik tanklar içinde 5 ton kaçak mazot ele geçirildi.

İzmir'de kaçak mazot operasyonu

İzmir'in Buca ilçesinde polisin yaptığı operasyonlarda, plastik tanklar içinde 5 ton kaçak mazot ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gökdere Caddesi üzerindeki bir depoda, faturasız mazot satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Geçen çarşamba günü depoya baskın düzenleyen ekipler, plastik tanklar içinde yaklaşık 5 ton kaçak mazot ele geçirdi. Olayla ilgili olarak, baskın sırasında depoda bulunan Osman Z. gözaltına alındı. Osman Z.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir'de kaçak mazot operasyonu

İzmir, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:30 Kaynak: DHA
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