İzmir'de kaçak nargile tütünü operasyonu - Son Dakika

İzmir'de kaçak nargile tütünü operasyonu

İZMİR'in Menemen ilçesindeki bir depoya yapılan baskında, kaçak olduğu belirlenen 671 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

İZMİR'in Menemen ilçesindeki bir depoya yapılan baskında, kaçak olduğu belirlenen 671 kilo nargile tütünü ele geçirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kesik Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 271 kilosu paketlenmiş halde bulunan toplam 671 kilo kaçak nargile tütünü ile tütün üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Belediye çalışanı cami tuvaletinde ölü bulundu

Çocuk yaşta evliliği savunan Bedri Gencer'in dersleri başka bir öğretim görevlisine verildi

Esed rejimi şu ana kadar 20 bin kez ateşkesi ihlal etti

Denizli ile ilgili korkutan deprem açıklaması: Risk birçok şehirden çok daha yüksek