İzmir'de kaçak nargile tütünü operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de kaçak nargile tütünü operasyonu

6 saat önce

İZMİR'in Menemen ilçesindeki bir depoya yapılan baskında, kaçak olduğu belirlenen 671 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

İzmir'de kaçak nargile tütünü operasyonu, System.String[]

İZMİR'in Menemen ilçesindeki bir depoya yapılan baskında, kaçak olduğu belirlenen 671 kilo nargile tütünü ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kesik Mahallesi'ndeki bir depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, 271 kilosu paketlenmiş halde bulunan toplam 671 kilo kaçak nargile tütünü ile tütün üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.


Menemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:28 Kaynak: DHA
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