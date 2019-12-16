İzmir'de kaçak olduğu iddia edilen 7 ev yıkılıyor - Son Dakika
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İzmir'de kaçak olduğu iddia edilen 7 ev yıkılıyor

6 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde orman arazisine yapıldığı iddiasıyla 7 ev için yıkım kararı çıkarken, bölgeye sevk edilen ekipler evlerin yıkımına başladı.

İzmir'de kaçak olduğu iddia edilen 7 ev yıkılıyor, System.String[]

İzmir'in Aliağa ilçesinde orman arazisine yapıldığı iddiasıyla 7 ev için yıkım kararı çıkarken, bölgeye sevk edilen ekipler evlerin yıkımına başladı.


Aliağa Çaltılıdere Köstem Koy'da orman arazisine yapıldığı iddiasıyla 7 ev için alınan yıkım kararının ardından mahkeme kararıyla tahliye başladı. 2. Asliye Ceza Mahkemesinin kararıyla 2 ay önce tanınan sürenin dolmasıyla birlikte yıkım için ekipler bölgeye geldi. Bölgeye jandarma ekipleri de tedbir amacıyla sevk edildi. Bazı vatandaşlar yıkıma ve tahliyeye tepki gösterdi. Kararın ardından ekipler bölgede yıkıma başlarken, hazır bekletilen sağlık ekipleri fenalaşarak bayılan bir ev sahibine müdahale etti.


Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürü Ömer Albayrak, "Biz yapı kayıt belgeleri iptal edilen yerler için ilgili belediye birimleri ve savcılığa yıkım için irtibatta bulunuyoruz. Bu alanda da eğer yıkım gerçekleşmişse yapı kayıt belgeleri iptal edilmiştir" dedi. - İZMİR

Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:51 Kaynak: İHA
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