İzmir'de kaçak sigara fabrikasına baskın - Son Dakika
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İzmir'de kaçak sigara fabrikasına baskın

10.05.2022 12:40
İzmir'de kaçak sigara fabrikasına baskın

İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak sigara üretim tesisine jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 51 milyon 750 bin liralık kaçak tütün, sigara ve üretimde kullanılan malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde kaçak sigara üretim tesisine jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 51 milyon 750 bin liralık kaçak tütün, sigara ve üretimde kullanılan malzeme ele geçirilirken, olayla ilgili 12 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde bulunan bir üretim tesisinde, bandrolsüz kaçak sigara üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adli makamlardan alınan arama kararı sonucu belirlenen adrese bugün KOM Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirildi.

Yaklaşık 52 milyon lira değerinde

Ekipler tarafından adreste yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan sigara üretim makinesi, 2 adet forklift, 6 ton kıyılmış tütün, 1 milyon 500 bin adet bandrolsüz kaçak sigara, 9 milyon 300 bin sigara filtresi, 3 ton sigara üretiminde kullanılan tutkal ve 1 adet jeneratör ele geçirildi. Ele geçirilen ürün ve araçların toplam değerinin 51 milyon 750 bin lira değerinde olduğu tespit edildi.

12 şüpheliye işlem

Öte yandan, olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, 2 teknisyen ve 10 yabancı uyruklu çalışan olmak üzere 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - İZMİR

İzmir'de kaçak sigara fabrikasına baskın
İzmir'de kaçak sigara fabrikasına baskın
İzmir'de kaçak sigara fabrikasına baskın
İzmir'de kaçak sigara fabrikasına baskın
İzmir'de kaçak sigara fabrikasına baskın
İzmir'de kaçak sigara fabrikasına baskın
İzmir'de kaçak sigara fabrikasına baskın
İzmir'de kaçak sigara fabrikasına baskın
İzmir'de kaçak sigara fabrikasına baskın
İzmir'de kaçak sigara fabrikasına baskın

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Kaçak Sigara, Jandarma, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kaçak sigara fabrikasına baskın - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de kaçak sigara fabrikasına baskın - Son Dakika
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