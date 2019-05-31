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İzmir'de kaçak sigara operasyonu

1 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 397 bin 400 dal sarma sigara, 475 paket nargile tütünü, 146 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

İzmir'de kaçak sigara operasyonu, System.String[]
İzmir'in Konak ilçesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünün düzenlediği operasyonda 397 bin 400 dal sarma sigara, 475 paket nargile tütünü, 146 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda İsmet Kaptan Mahallesi 1363 Sokaktaki bir adreste kaçak sigara ve sarma sigara satıldığı tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda, 397 bin 400 dal sarma sigara, 475 paket nargile tütünü, 146 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi. Yakalanan şüpheli Mehmet Y. hakkında adli işlem yapılırken, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:33 Kaynak: İHA
İzmir, 3. Sayfa
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