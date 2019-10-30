Son Dakika Haberleri: İzmir'de kaçak sigara operasyonu
Son Dakika Güncel İzmir'de kaçak sigara operasyonu

İzmir'de kaçak sigara operasyonu

59 dakika önce

İzmir'de polis ekiplerince durdurulan İran plakalı 2 tırda, 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İzmir'de kaçak sigara operasyonu, System.String[]

İzmir'de polis ekiplerince durdurulan İran plakalı 2 tırda, 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kemalpaşa Sütçüler mevkisinde durdurduğu 2 tırda yapılan aramada 730 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Tır şoförleri, İran uyruklu B.N. ile A.J. gözaltına alındı.

İzmir, Polis, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:08 Kaynak: AA
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