İZMİR'DE 'KAÇAK SİGARA' OPERASYONU: 2 GÖZALTI - Son Dakika
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İZMİR'DE 'KAÇAK SİGARA' OPERASYONU: 2 GÖZALTI

10.04.2022 11:10

İZMİR'in Aliağa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 81 bin boş makaron ile 3 bin 820 doldurulmuş tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'in Aliağa ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, 81 bin boş makaron ile 3 bin 820 doldurulmuş tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Uzunhasanlar Mahallesi'ndeki bir evde, kaçak sigara üretildiği bilgisinin ardından harekete geçti. Önceden belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 81 bin boş makaron, 3 bin 820 doldurulmuş tütün, 5 bin naylon sigara paketleme ambalajı, 80 kilogram kıyılmış tütün, 2 sigara doldurma makinesi, 1 kompresör ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'DE 'KAÇAK SİGARA' OPERASYONU: 2 GÖZALTI
İZMİR'DE 'KAÇAK SİGARA' OPERASYONU: 2 GÖZALTI
İZMİR'DE 'KAÇAK SİGARA' OPERASYONU: 2 GÖZALTI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İZMİR'DE 'KAÇAK SİGARA' OPERASYONU: 2 GÖZALTI - Son Dakika
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