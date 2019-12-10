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İzmir'de kaçak sigara operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

6 saat önce

İzmir'in Çiğli ve Konak ilçelerinde sigara kaçakçılığına yönelik operasyonlarda iki kişi yakalandı.

İzmir'de kaçak sigara operasyonunda iki kişi gözaltına alındı, System.String[]

İzmir'in Çiğli ve Konak ilçelerinde sigara kaçakçılığına yönelik operasyonlarda iki kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamülleri ve Alkolü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Çiğli'nin İstasyon Altı Mahallesi'nde U.K'nin kaçak sigara sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Takibe alınan şüphelinin kullandığı hafif ticari aracı durduran ekipler, araçta yaptığı aramada 810 paket ısıtmalı tütün olarak tabir edilen sigara, 140 paket sigara, 645 puro, 145 pipo ile 7 paket nargile tütünü ve 1100 paket sarma ele geçirdi.


Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri ise Konak ilçesi Fevzipaşa Bulvarı'nda N.D'ye ait iş yerinde kaçak ürünler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.


Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 20 elektronik sigara cihazı, 245 farklı ebatlardaki şişelerde elektronik sigara likiti olmak üzere 281 kaçak ürünü ele geçirdi.


Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Çiğli, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:32 Kaynak: AA
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