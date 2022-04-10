İzmir'de kaçak sigaraya geçit yok - Son Dakika
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İzmir'de kaçak sigaraya geçit yok

10.04.2022 10:30

- İzmir'de kaçak sigaraya geçit yok İzmir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda on binlerce adet kaçak sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

- İzmir'de kaçak sigaraya geçit yok

İZMİR - İzmir'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda on binlerce adet kaçak sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Aliağa ilçesine bağlı Uzunhasanlar Mahallesinde bulunan evde, kaçak sigara üretimi yapıldığını tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları aramada 53 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 27 bin 400 adet markalı bandrolleri sökülmüş boş makaron, 5 bin adet naylon sigara paketleme ambalajı, 3 bin 820 adet satışa hazır vaziyette içi doldurulmuş makaron, 80 kilogram kıyılmış açık tütün, 2 adet sigara doldurma makinası, 3 adet hesap kayıt defteri, 1 adet basınç ayar cihazı, 1 adet kompresör, 15 adet TAPDK bandrolü ele geçirdi.

Operasyonda 2 şüpheli de yakalanırken, 5607 sayılı Kanunun 3/18 ve 3/20 maddesi gereğince yasal işlem başlatılan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İzmir'de kaçak sigaraya geçit yok
İzmir'de kaçak sigaraya geçit yok
İzmir'de kaçak sigaraya geçit yok

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İzmir'de 'kaçak sigara' operasyonu: 2 gözaltı İzmir'de 'kaçak sigara' operasyonu: 2 gözaltı 8 milyon kaçak sigara ele geçirildi 8 milyon kaçak sigara ele geçirildi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kaçak sigaraya geçit yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de kaçak sigaraya geçit yok - Son Dakika
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