İzmir'de kaçak silah imalathanesine yapılan baskında bulunan genç kız ailesine teslim edildi - Son Dakika

İzmir'de kaçak silah imalathanesine yapılan baskında bulunan genç kız ailesine teslim edildi

25.02.2021 23:31
İzmir'de kaçak silah imalathanesine yapılan baskında bulunan genç kız ailesine teslim edildi, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurusıkı silahların dönüştürüldüğü kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda bulunan, 5 aydır kayıp olarak arandığı belirlenen 17 yaşındaki C.A, ailesine teslim edildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurusıkı silahların dönüştürüldüğü kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda bulunan, 5 aydır kayıp olarak arandığı belirlenen 17 yaşındaki C.A, ailesine teslim edildi.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, Umurbey Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan kaporta atölyesine operasyon düzenledi.

Kepenkleri kapalı olan tamirhanenin üst katında yapılan aramada 5 aydır kayıp olarak aranan C.A. bulundu. Sağlık kontrolünden ardından pedagog eşliğinde ifadesi alınan C.A, ailesine teslim edildi. Daha önce de kaçtığı belirlenen C.A'nın ifadesinde yine kendi isteğiyle evden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Atölyede kurusıkı tabanca dönüştürmeye yarayan aparatlar, namlusu açılmış kurusıkı tabanca ile fişekler ele geçirildi. Atölyedeki V.S. ve B.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de kaçak silah imalathanesine yapılan baskında bulunan genç kız ailesine teslim edildi - Son Dakika


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