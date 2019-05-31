İZMİR'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU
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İZMİR'in Konak ilçesinde yapılan operasyonda, 397 bin 400 doldurulmuş sigara, 475 paket kaçak nargile tütünü, 146 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:57 Kaynak: DHA
İZMİR'in Konak
ilçesinde yapılan operasyonda, 397 bin 400 doldurulmuş sigara, 475 paket kaçak nargile tütünü, 146 paket kaçak pipo tütünü ele geçirildi. İzmir Emniyeti
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsmet Kaptan Mahallesi 1363 sokaktaki Mehmet Y.'ye (Yıldırım) ait işyerinde, kaçak sigara ve tütün ürünleri ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 397 bin 400 doldurulmuş sigara, 475 paket kaçak nargile tütünü, 146 paket kaçak pipo tütünü ele geçirdi.
Gözaltına alınan Mehmet Y.'nin emniyetteki işlemelerinin sürdüğü bildirildi.
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