İzmir'de kaçak tütün operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 32 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eş zamanlı olarak düzenlenen "Duman 8 Operasyonu" kapsamında belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 32 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 2 tabanca, 1 tüfek ve 6 fişek ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranması bulunan 23 kişiye yasal işlem yapılırken, Afgan uyruklu 1 kişi yakalanarak, Yabancılar Şubesine teslim edildi.

Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 5 kişiye yasal işlem uygularken, hırsızlık suçundan aranması bulunan 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada 11 gram uyuşturcu madde ele geçirildi.