İzmir'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de kaçak tütün operasyonu

30.03.2022 14:58
İzmir'de kaçak tütün operasyonu

İzmir'in Selçuk ilçesinde kaçak olarak yurda sokulduğu ve satıldığı belirlenen tütün, makaron ve nargile tütünleri ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde kaçak olarak yurda sokulduğu ve satıldığı belirlenen tütün, makaron ve nargile tütünleri ele geçirilirken, 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, Selçuk ilçesinde bir iş yerinde kaçak olarak yurda sokulduğu ve satıldığı belirlenen tütün, makaron ve nargile tütünleri bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreste yapılan aramalarda, 27 bin 655 dal dolu makaron, 6 bin 600 dal boş makaron, 35 bin 750 gram kıyılmış tütün ve 23 bin 700 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - İZMİR

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Ödemiş, Selçuk, İzmir, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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