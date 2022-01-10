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İZMİR'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU; 2 TUTUKLAMA - Son Dakika

İZMİR'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU; 2 TUTUKLAMA

10.01.2022 16:00

İZMİR'de, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 1 milyon 434 bin 470 doldurulmuş sigara ile 2 milyon 632 bin 800 bandrolsüz makaron ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İZMİR'de, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 1 milyon 434 bin 470 doldurulmuş sigara ile 2 milyon 632 bin 800 bandrolsüz makaron ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 7 Ocak'ta, il genelindeki 4 ev, 6 işyeri, 2 araç ve 9 depoda kaçak tütün ve tütün ürünleri ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Önceden belirlenen adreslere operasyonlar düzenleyen ekipler 1 milyon 434 bin 470 doldurulmuş sigara ile 2 milyon 632 bin 800 bandrolsüz makaron, 116 kilogram kaçak nargile melası, 32 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden S.E. ve C.Ş. tutuklanırken, M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 15 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

İZMİR'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU; 2 TUTUKLAMA
İZMİR'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU; 2 TUTUKLAMA
İZMİR'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU; 2 TUTUKLAMA

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Sigara, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU; 2 TUTUKLAMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: İZMİR'DE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU; 2 TUTUKLAMA - Son Dakika
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