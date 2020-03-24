İzmir'de kaçak üretilen dezenfektan ve maskelere el konuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de kaçak üretilen dezenfektan ve maskelere el konuldu - Son Dakika

İzmir'de kaçak üretilen dezenfektan ve maskelere el konuldu

7 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde kaçak el dezenfektanı ve maske üreten iki imalathanedeki ürünlere el konuldu.

İzmir'de kaçak üretilen dezenfektan ve maskelere el konuldu, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde kaçak el dezenfektanı ve maske üreten iki imalathanedeki ürünlere el konuldu.

Buca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre zabıta ekipleri, Kaynaklar Olduruk mevkisinde daha önce kaçak tiner deposu olarak faaliyet gösteren ve mühürlenen bir işletmeye baskın gerçekleştirdi.

Kapatılmasına rağmen yasa dışı olarak açılan depoda, sağlıksız koşullarda dezenfektan üretildiği tespit edildi.

Kanserojen madde içeren yüzlerce litre dezenfektana el konuldu.

Denetimler kapsamında Göksu Mahallesi'ndeki bir depoda da tıbbi standartlara uymadan hazırlanan yüzlerce maske tespit edildi.

İki işletmenin sorumluları hakkında Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından cezai işlem başlatıldığı, ele geçirilen ürünlerin ise imha edileceği kaydedildi.

Zabıta, İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:20 Kaynak: AA

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