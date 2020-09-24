İzmir'de kaçak üretilen maske ve koruyucu siperliklere el kondu - Son Dakika

İzmir'de kaçak üretilen maske ve koruyucu siperliklere el kondu

İzmir'in Menderes ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak şekilde üretilmiş çok sayıda maske ve koruyucu siperlik ele geçirildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak şekilde üretilmiş çok sayıda maske ve koruyucu siperlik ele geçirildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kısık Sanayi Sitesi'ndeki bir işletmede kaçak maske üretildiği bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonda, kaçak şekilde üretilmiş 5 bin koruyucu siperlik, 1500 cerrahi maske, maske yapımında kullanılan 3 top kumaş ile maske üretiminde kullanılan 1000 tel ele geçirildi. İş yerinde kaçak olarak çalıştırılan 7 yabancı uyruklu da yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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