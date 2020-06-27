İzmir'de kaçakçılara eş zamanlı operasyon - Son Dakika

İZMİR'de, kaçak sigara ve tütün satışı yapan 13 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda 3 ilçede operasyon başlattı. Polis ekipleri, 28 adres ile 5 araçta arama yapıyor.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara ve tütün kaçakçılığına karşı yürüttüğü araştırmalar sonunda 13 şüphelinin kimliklerini saptadı. Savcılık tarafından haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik bu sabah, operasyon başlatıldı. Konak, Karabağlar ve Buca ilçelerinde 28 adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, 5 araçta da arama yapıyor. Şu ana kadar 4 milyon 672 bin 400 makaron, 15 bin 300 doldurulmuş sigara, 5 kaçak sigara, 50'şer kilogramlık 164 paket nargile tütünü, bin 772 kilogram kıyılmış tütün ve 5 kilogram pipo tütünü ele geçirilen operasyon sürüyor.

- İzmir