Son Dakika Haberleri: İzmir'de kaçakçılık operasyonları
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İzmir'de kaçakçılık operasyonları

5 dakika önce

İzmir'de düzenlenen iki operasyonda, 5 bin litre kaçak akaryakıt ile 240 litre etil alkol ve 130 litre sahte içki ele geçirildi.

İzmir'de düzenlenen iki operasyonda, 5 bin litre kaçak akaryakıt ile 240 litre etil alkol ve 130 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Buca ilçesindeki bir binanın bodrum katında sahte içki üretildiği bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, 240 litre etil alkol, alkol yapımında kullanılan anason maddesi ve satışa hazır hale getirilmiş 130 litre sahte içki ele geçirildi. Çağlar G, Ali Z. ve Orçun T. gözaltına alındı.

Akaryakıt Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri de Bornova ilçesindeki bir depoda kaçak akaryakıt ürünlerinin bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Faturasız satış yapıldığı belirtilen depoya düzenlenen operasyonda, 5 bin 50 litre kaçak akaryakıt bulundu. Osman Z. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

İzmir'de kaçakçılık operasyonları

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:43 Kaynak: AA
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