İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı

28.04.2022 15:59
İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 17 - 23 Nisan tarihleri arasında 10 ayrı operasyon düzenledi.

Bayraklı, Konak, Bornova ve Karabağlar ilçelerinde 4 iş yeri, 3 depo, 2 ikamet, 1 kargo firması ve 1 araç içerisinde yapılan aramalarda, 2 bin 151 paket gümrük kaçağı sigara, 4 bin 800 dolu makaron, 400 bin boş makaron, 4,4 ton etil alkol, 3 bin 695 puro, 9 kilogram tütün, 200 boş şişe, 1 alkolmetre, 6 bin 965 etiket, 4 elektronik sigara, 1,5 ton fuel oil, 26 sikke ve 1 tarihi eser ele geçirildi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, 23 Nisan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 13 kişi yakalandı - Son Dakika
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