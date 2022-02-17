İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheliye işlem yapıldı - Son Dakika

İzmir'de kent genelinde bir hafta içerisinde yapılan 15 ayrı kaçakçılık operasyonunda, çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, olaylarla ilgili 18 şüpheliye işlem yapıldığı belirtildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde 7 - 13 Şubat tarihleri arasında 15 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 30 bin 040 doldurulmuş makaron, 107 bin 600 boş makaron, 406 kaçak sigara, 28 kilogram kıyılmış tütün, 2 bin 055 puro, 600 litre etil alkol, 4 bin 303 litre kaçak akaryakıt, 936 paket nargile melası, 172 paket pipo tütün, 836 paket ısıtılmış sigara, 33 elektronik sigara, 2 bin 538 elektronik sigara likiti ve 1 bin 080 muhtelif emtia (likit şişesi ve kapağı) ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 18 şüpheliye işlem yapıldığı öğrenildi. - İZMİR