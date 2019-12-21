İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 1272 kilogram sahte nargile tütünü ile 1970 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İzmir'de kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 1272 kilogram sahte nargile tütünü ile 1970 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Buca ilçesinde 2 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yapılan aramada, 1272 kilogram sahte nargile tütünü, 6 şişe sahte viski, 25 litre etil alkol, 190 kapak ile 140 boş şişe ele geçirildi. Operasyonda, E.B, S.A. ve Y.M.H, gözaltına alındı.

Ekiplerce Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda da 1970 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, A.A, gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:30 Kaynak: AA
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