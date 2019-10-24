Son Dakika Haberleri: İzmir'de kaçakçılık operasyonu
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İzmir'de kaçakçılık operasyonu

25 dakika önce

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de kaçakçılık operasyonu, System.String[]

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki adreste yapılan aramada, 21 bin 667 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ile bin 758 zayıflama ürünü buldu.

Operasyonda şüpheliler Ü.S. ile E.I. gözaltına alındı.

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 09:42 Kaynak: AA
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