İzmir'de kaçakçılık operasyonu

İzmir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından iki adreste yapılan aramada, 21 bin 667 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ile bin 758 zayıflama ürünü buldu.

Operasyonda şüpheliler Ü.S. ile E.I. gözaltına alındı.