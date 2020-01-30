İzmir'de kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

İzmir'de bir depoya düzenlenen operasyonda 298 bin 755 parça cinsel uyarıcı olduğu öne sürülen kaçak ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesinde bir depoda kaçak ürünler olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda 298 bin 755 parça cinsel uyarıcı olduğu öne sürülen ürün tespit edildi.

Gözaltına alınan M.T, S.T. ve G.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan 2019'da aynı konuda 21 operasyon düzenlendiği, toplamda 91 bin 496 parça cinsel içerikli ürün ele geçirildiği, 27 şüphelinin yakalandığı belirtildi.