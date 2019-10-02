Son Dakika Haberleri: İzmir'de 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı
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İzmir'de 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı

38 dakika önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonda arama yapılan evde, 4 bin bilyeli içki şişesi kapağı ile çok sayıda etiket ele geçirildi.

İzmir'de 'kaçakçılık' operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonda arama yapılan evde, 4 bin bilyeli içki şişesi kapağı ile çok sayıda etiket ele geçirildi. Evde bulunan 2 kişi, gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bayraklı ilçesindeki evde sahte içki üretimi için kullanılan malzemeler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Eve dün operasyon düzenleyen ekipler, 4 bin bilyeli kapak ve 29 bin etiket ele geçirdi. Soruşturma kapsamında, evdeki Selçuk Y. ve Salih T. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Yeşilyurt'taki Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bayraklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:14 Kaynak: DHA
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