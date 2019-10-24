Son Dakika Haberleri: İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı
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İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

1 saat önce

İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltıTolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ve Konak ilçelerinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 50 bin TL olan 21 bin 667 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ve Konak ilçelerinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri 50 bin TL olan 21 bin 667 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemeraltı Çarşısı ile Şirinyer'deki iş yerlerinde gümrük kaçağı cinsel içerikli haplar ve zayıflama ürünleri bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda piyasa değeri 50 bin TL olan 21 bin 667 gümrük kaçağı cinsel içerikli hap ve zayıflama ürünü ele geçirildi. Gözaltına alınan Ümit S. ve Erol I.'nın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İzmir'de kaçakçılık operasyonu: 2 gözaltı

Polis, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 07:24 Kaynak: DHA
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