İzmir'de kaçakçılık operasyonu; 4 gözaltı - Son Dakika

İZMİR'in Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 bini dolu, 22 bin makaron, 3 bin gümrük kaçağı sigara, 1 silah, 2 bin 135 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı, 120 kapak, 3 bin 610 etiket, 569 gözlük ve 17 saat ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde izinsiz ve uygunsuz koşullarda etil alkol imalat üretimi, ticareti ve satışı ile yasa dışı tütün mamulleri üretimi ile gümrük kaçağı ürünlerin piyasaya sürdürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 1 depo, 2 iş yeri ve 4 araca düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 bini dolu, 22 bin makaron, 3 bin gümrük kaçağı sigara, 1 silah, 2 bin 135 litre etil alkol olduğu değerlendirilen sıvı, 120 kapak, 3 bin 610 etiket, 569 gözlük ve 17 saat ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.