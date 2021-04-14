İZMİR'de, polisin 3 ilçede düzenlediği operasyonlarda, kaçak mazot ve gümrük kaçağı içki ile tütün mamülleri ve çeşitli emtia ürünleriyle yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyeti Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, toplum sağlığını korumak ve kayıt dışı ticaretin önüne geçmek için bir dizi operasyonlar gerçekleştirdi. Konak ilçesindeki bir işyerinde yapılan aramalarda bandrolsüz ve gümrük kaçağı 22 bin makaron, 4 bin 300 doldurulmuş sigara, Bornova'daki bir depoya düzenlenen operasyonda da piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan 290 bin zımba teli, 342 bin kürdan, 63 bin kağıt bardak altlığı, 16 bin balon, 176 bin 318 çeşitli emtia ürünleri ele geçirildi.

Aynı gün, Bayraklı'daki bir işyerine ait depoya düzenlenen bir diğer operasyonda ise tanker içinde 9 bin 500 litre kaçak mazot, Konak'taki bir işyerine ait depoda da gümrük kaçağı 9 bin 168 şişe viski, 100 şişe votka, 2 bin 21 litre kaçak etil alkol ve 57 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda, F.D. (22), S.F.T. (35), G.E. (38), K.T. (39) ve S.R. gözaltına alındı. 5 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.