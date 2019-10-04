İzmir'de kaçakçılık operasyonu; 'sustalı' bıçaklar ele geçti
1 saat önce
İZMİR'in Konak ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda; 'sustalı' denilen 154 mekanizmalı bıçak, numaralı 1380 gözlük ve 20 elektronik terazi ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:02 Kaynak: DHA
İZMİR'in Konak
ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda; 'sustalı' denilen 154 mekanizmalı bıçak, numaralı 1380 gözlük ve 20 elektronik terazi ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Emtia Büro Amirliği ekipleri, Konak'ta, Mustafa D.'ye ait iş yeri ile depoda çeşitli kaçak eşyalar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adreslere baskın yapan ekipler, 'sustalı' denilen 154 mekanizmalı bıçak, numaralı 1380 gözlük ve 20 elektronik terazi ele geçirdi. İş yeri ve depo sahibi Mustafa D. hakkında cezai işlem yapıldı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 30 bin TL olduğu belirtildi.
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