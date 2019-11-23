Son Dakika Haberleri: İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 1 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 1 tutuklama

6 saat önce

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 1 tutuklama, System.String[]

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağalı Kahramanlar Mahallesinde bulunan bir adres için yapılan ihbar üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler bir adreste yaptıkları incelemede, çok sayıda sahte ve kaçak içki, cinsel içerikli hap, kaçak puro buldu. Aramada ele geçirilen 347 şişe sahte ve kaçak içki, bin 883 paket sigara ve puro ile 83 bin 455 kaçak emtiaya el konuldu. Öte yandan, gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. tutuklandı. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 09:48 Kaynak: İHA
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