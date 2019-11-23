Son Dakika Haberleri: İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 83 bin 455 ürün ele geçirildi
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İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 83 bin 455 ürün ele geçirildi

6 saat önce

İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 83 bin 455 ürün ele geçirildiİZMİR'de, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, depoda yapılan aramada, çeşitli türlerde 83 bin 455 kaçak ürün ele geçirildi.

İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 83 bin 455 ürün ele geçirildi

İZMİR'de, polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda, depoda yapılan aramada, çeşitli türlerde 83 bin 455 kaçak ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, önceki gün sabah saatlerinde Konak ilçesi Alsancak semtindeki depoya baskın yaptı. Depoda yapılan aramada, aralarında cinsel içerikli, vücut geliştirici ve diyabet hastalarının kullandığı tatlandırıcı haplar, elektronik sigara ile bunlara ait likit ve aparatların da aralarında olduğu, çeşitli türlerde 83 bin 455 kaçak ürün ele geçirildi. Söz konusu kaçak mallara el konulurken, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de kaçakçılık operasyonunda 83 bin 455 ürün ele geçirildi

İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:25 Kaynak: DHA
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