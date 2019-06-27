Son Dakika Haberleri: İzmir'de kaçakçılıkla mücadele
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İzmir'de kaçakçılıkla mücadele

1 saat önce

İzmir'de, polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 16 bin 635 ürün ele geçirildi.

İzmir'de kaçakçılıkla mücadele, System.String[]
İzmir'de, polisin düzenlediği operasyonda, gümrük kaçağı 16 bin 635 ürün ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Emtia Büro Amirliği ekipleri, cinsel gücü artırıcı özelliği olduğu ileri sürülen gümrük kaçağı ürünlerin aktarlar aracılığıyla piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, M.A.K'nin (39) kaçak olarak getirilen ürünleri kendisine ait Konak ve Karabağlar ilçelerinde bulunan 5 ayrı aktar şubesinde sattığı tespit edildi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, gümrük kaçağı 16 bin 635 ürüne el koydu.
Emniyete götürülerek ifadesi alınan M.A.K'ye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:09 Kaynak: AA
İzmir Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Güncel
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