Polise baltayla saldıran zanlı, bacağından vuruldu

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Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, İnönü Mahallesi 67713 Sokak'ta meydana geldi. Hümeyra U.'nun Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede bildirilen adrese gitti.

POLİSE BALTAYLA SALDIRINCA VURULDU

Hümeyra U.'nun hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Zafer U. elindeki baltayla polislere saldırdı. Polis, havaya ateş açtı. Buna rağmen saldırısını sürdüren Zafer U., bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Polis aracına da zarar veren şüpheli, olay yerine çağrılan ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenilen şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.