Polise baltayla saldıran zanlı, bacağından vuruldu - Son Dakika
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Polise baltayla saldıran zanlı, bacağından vuruldu

25.04.2023 23:41

İzmir'in Buca ilçesinde, Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) düşen bir ihbara giden polislere baltayla saldıran Zafer U., bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı Zafer U., ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, İnönü Mahallesi 67713 Sokak'ta meydana geldi. Hümeyra U.'nun Kadın Destek Uygulaması (KADES) ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa sürede bildirilen adrese gitti.

Polise baltayla saldıran şüpheli, bacağından vuruldu

POLİSE BALTAYLA SALDIRINCA VURULDU

Hümeyra U.'nun hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Zafer U. elindeki baltayla polislere saldırdı. Polis, havaya ateş açtı. Buna rağmen saldırısını sürdüren Zafer U., bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Polise baltayla saldıran şüpheli, bacağından vuruldu

SAĞLIK DURUMU İYİ

Polis aracına da zarar veren şüpheli, olay yerine çağrılan ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenilen şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Polise baltayla saldıran şüpheli, bacağından vuruldu
Kaynak: DHA
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Hümeyra, KADES, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Polise baltayla saldıran zanlı, bacağından vuruldu - Son Dakika
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