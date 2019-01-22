Son Dakika Haberleri: İzmir'de Kadın Adaylara "Yerel Siyaset Atölyesi" Desteği

İzmir'de Kadın Adaylara "Yerel Siyaset Atölyesi" Desteği

23 dakika önce

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women), yerel seçimde kadın adayları desteklemek için yürüttüğü çalışma kapsamında yürüttüğü Yerel Siyaset Atölyeleri'nin İzmir bölümü başladı.

İzmir'de Kadın Adaylara
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women), yerel seçimde kadın adayları desteklemek için yürüttüğü çalışma kapsamında yürüttüğü Yerel Siyaset Atölyeleri'nin İzmir bölümü başladı.

Birimden yapılan açıklamaya göre, daha önce Adana ve Gaziantep'te gerçekleştirilen atölyeye İzmir'de farklı siyasi partilerden 40'tan fazla kadın aday ve aday adayı katıldı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi uzmanları tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara, adaylık süreci hazırlıkları, seçmenlerle iletişim, kampanya için finansal kaynak yaratma, kampanya yönetimi, seçim kanunları ve siyasette kadına yönelik şiddet gibi konularda bilgi sunuluyor.

Üç günlük eğitimde adaylar seçim sistemi, rolleri ve sorumlulukları üzerine tartışacak, liderlik becerilerini geliştirecek, interaktif bir şekilde eğitime katılarak seçime hazırlık yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Politika
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